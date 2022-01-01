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القواسمي : على إسرائيل أن تختار بين الشرعية الدولية وحل الدولة الواحدة

الجمعة 07 يناير 2022 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي : على إسرائيل أن تختار بين الشرعية الدولية وحل الدولة الواحدة



رام الله/سما/


قال عضو المجلس الثوري المتحدث الرسمي بإسم حركة فتح أسامه القواسمي أن على إسرائيل أن تختار بين حل الدولتين المبني على أساس الشرعية الدولية، وبين حل الدولة الواحدة والتي يتساوى فيها جميع سكانها بالحقوق والواجبات على أسس ديمقراطية خالصة.


واوضح القواسمي أننا لطالما تمسكنا وما زلنا بحل الدولتين على الأسس المعروفة والمعلنة، وقدمنا كل ما هو ممكن لإنجاح هذا الخيار، في وقت بذلت فيه إسرائيل كل ما هو ممكن لإفشاله، من خلال العدوان المستمر على أرضنا وشعبنا، والبناء الاستعماري وجدار الفصل العنصري، ومصادرة الأرض، ومحاصرة وتهويد القدس، ولم تترك فرصة إلا وأثبتت فيها رفضها للسلام من خلال التصريحات المقرونة بالممارسات على الأرض.


وشدد القواسمي أن الحل الوحيد المرفوض لدينا هو نظام الابارتايد والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل الآن ضد شعبنا وأرضنا، وتسعى لتقديمه للعالم على أنه الحل الممكن والواقعي، وأن الحل الإقتصادي هو الأنجع، مشددا أننا في حركة فتح وكل شعبنا سيسقطوا نظام الابارتايد والفصل العنصري الإسرائيلي 


وختم القواسمي بالقول إن ثوابتنا المرتبطه بحل الدولتين واضحة تماما لم ولن تتغير، وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفقا لحدود الرابع من حزيران ٦٧.

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