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جماهير غفيرة من أبناء شعبنا تشيع ضحايا حادث السير الثمانية في عقربا

الجمعة 07 يناير 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة من أبناء شعبنا تشيع ضحايا حادث السير الثمانية في عقربا



رام الله / سما /

 شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الجمعة، ضحايا حادث السير الثمانية إلى مثواهم الأخير في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من مدينة نابلس، تقدمه المحافظ إبراهيم رمضان، ووزيرا الداخلية والعمل زياد هب الريح ونصري أبو جيش، بمشاركة عدد من الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في المحافظة.

وقد تم نقل جثامين الشهداء من مستشفى رفيديا الحكومي إلى بلدة عقربا صباح اليوم، واقيمت صلاة الجنازة على أرواحهم، في ملعب القرية بحضور آلاف المواطنين من كافة المحافظات الفلسطينية.

وألقي الرئيس محمود عباس كلمة تعزية على آلاف المواطنين عبر الهاتف، معزيا ذوي الشهداء، قائلا: إن المصاب جلل وان ألم ذوي الشهداء هو ألمنا جمعيا، ولكن سنبقى صامدين أمام كافة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من الاحتلال والمستوطنين.

وقال محمد حمدان، أمين سر حركة فتح بنابلس: إن نابلس أعلنت اليوم الحداد الوطني، ونُكست الاعلام في كافة المحافظات الفلسطينية، نتجية هذا المصاب الجلل، وأننا اليوم في عقربا لنقف معها ومع ذوي الشهداء وعائلاتهم.

وأكد حمدان، أن اثنين من الجرحى لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية وحالتهم مستقرة، مشيرا إلى أن بيت عزاء الشهداء سيكون في مدرسة عقربا الثانوية.

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