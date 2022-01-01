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6 وفيات و458 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

الجمعة 07 يناير 2022 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 وفيات و458 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين



غزة/سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و458 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و384 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، إن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 وفيات في جنين، ووفاة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 17، بيت لحم 41، طوباس 13، رام الله والبيرة 93، طولكرم 15، الخليل 32، سلفيت 4، نابلس 20، جنين 11، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 7، مدينة القدس 137، قطاع غزة 66.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 3، بيت لحم 22، طوباس 10، رام الله والبيرة 35، طولكرم 9، الخليل 46، نابلس 22، جنين 22، أريحا والأغوار 3، مدينة القدس 92، قطاع غزة 120.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 109 مرضى، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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