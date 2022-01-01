غزة : حالة وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1043 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تسجيل 120 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 190877، بينهم 1304 حالة نشطة و187856 حالة تعافٍ و1717 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 51، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، فيما تلقى اللقاح 550390.