القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الجمعة.

"يديعوت احرونوت":

- عمار ابن الرابعة قتل برصاصة طائشة وهو بحديقة الألعاب ببلدة بير المكسور

- بروفسور عوفر مرين مدير مستشفى شعري تسيدك "من المتوقع ان نرى صورا هذا الشهر بالمستشفيات نخجل منها

-تنديدات بأقوال نائب الوزير الذي وصف مستوطني "حومش" بالأوباش وحثالات بشرية

- 8 قتلى بحادث طرق بغور الأردن

- قضية الغواصات: كبار المسؤولين السابقين سيتظاهرون أمام منزل لبيد مطالبين بالتحقيق بالقضية المعروفة ملف 3 الاف

- بايدن: ترامب طعن أمريكا بحلقها

- وصول الكومندو الروسي الى كازاخستان

"معاريف"

- الجيش يدرس تقصير فترة الحجر الصحي للجنود المصابين بالكورونا

- عمار ابن الرابعة قتل في حديقة العاب

- عاصفة جولان الذي وصف المستوطنين بحثالات البشر، العاصفة السابقة لجولان: قارن بين أحداث بإسرائيل وألمانيا النازية

- الثقة بالجيش بالحضيض

- قتلى في حادث سير بغور الأردن

- مدير عام الصحة: بعد أسبوع سنصل الى 50 ألف مصاب بالكورونا يوميا

- وزير المعارف: وزارة الصحة تخلق الفوضى بوزارة المعارف

"هآرتس "

- تعليمات الكورونا تتغير بشكل دائم منذ انتشار المتحور الجديد،16 ألف مصاب أمس

- رفيت هخت: جولان على حق كيف تصفون من يهدم القبور ويدخل للقرى ويدمر الممتلكات

- بايدن في مجلس الشيوخ: ترامب تهديد على وجود أمريكا

- بعد قانون الكهرباء إسرائيل تعترف باحتلال البدو للنقب

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