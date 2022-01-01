فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الجمعة.
"يديعوت احرونوت":
- عمار ابن الرابعة قتل برصاصة طائشة وهو بحديقة الألعاب ببلدة بير المكسور
- بروفسور عوفر مرين مدير مستشفى شعري تسيدك "من المتوقع ان نرى صورا هذا الشهر بالمستشفيات نخجل منها
-تنديدات بأقوال نائب الوزير الذي وصف مستوطني "حومش" بالأوباش وحثالات بشرية
- 8 قتلى بحادث طرق بغور الأردن
- قضية الغواصات: كبار المسؤولين السابقين سيتظاهرون أمام منزل لبيد مطالبين بالتحقيق بالقضية المعروفة ملف 3 الاف
- بايدن: ترامب طعن أمريكا بحلقها
- وصول الكومندو الروسي الى كازاخستان
"معاريف"
- الجيش يدرس تقصير فترة الحجر الصحي للجنود المصابين بالكورونا
- عمار ابن الرابعة قتل في حديقة العاب
- عاصفة جولان الذي وصف المستوطنين بحثالات البشر، العاصفة السابقة لجولان: قارن بين أحداث بإسرائيل وألمانيا النازية
- الثقة بالجيش بالحضيض
- قتلى في حادث سير بغور الأردن
- مدير عام الصحة: بعد أسبوع سنصل الى 50 ألف مصاب بالكورونا يوميا
- وزير المعارف: وزارة الصحة تخلق الفوضى بوزارة المعارف
"هآرتس "
- تعليمات الكورونا تتغير بشكل دائم منذ انتشار المتحور الجديد،16 ألف مصاب أمس
- رفيت هخت: جولان على حق كيف تصفون من يهدم القبور ويدخل للقرى ويدمر الممتلكات
- بايدن في مجلس الشيوخ: ترامب تهديد على وجود أمريكا
- بعد قانون الكهرباء إسرائيل تعترف باحتلال البدو للنقب
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