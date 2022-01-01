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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 07 يناير 2022 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

 فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الجمعة.

"يديعوت احرونوت":

- عمار ابن الرابعة قتل برصاصة طائشة وهو بحديقة الألعاب ببلدة بير المكسور 

- بروفسور عوفر مرين مدير مستشفى شعري تسيدك "من المتوقع ان نرى صورا هذا الشهر بالمستشفيات نخجل منها 

-تنديدات بأقوال نائب الوزير الذي وصف مستوطني "حومش" بالأوباش وحثالات بشرية 

- 8 قتلى بحادث طرق بغور الأردن

- قضية الغواصات: كبار المسؤولين السابقين سيتظاهرون أمام منزل لبيد مطالبين بالتحقيق بالقضية المعروفة ملف 3 الاف

- بايدن: ترامب طعن أمريكا بحلقها 

- وصول الكومندو الروسي الى كازاخستان 

"معاريف"

- الجيش يدرس تقصير فترة الحجر الصحي للجنود المصابين بالكورونا 

- عمار ابن الرابعة قتل في حديقة العاب 

- عاصفة جولان الذي وصف المستوطنين بحثالات البشر، العاصفة السابقة لجولان: قارن بين أحداث بإسرائيل وألمانيا النازية 

- الثقة بالجيش بالحضيض 

- قتلى في حادث سير بغور الأردن 

- مدير عام الصحة: بعد أسبوع سنصل الى 50 ألف مصاب بالكورونا يوميا 

- وزير المعارف: وزارة الصحة تخلق الفوضى بوزارة المعارف 

"هآرتس "

- تعليمات الكورونا تتغير بشكل دائم منذ انتشار المتحور الجديد،16  ألف مصاب أمس 

- رفيت هخت: جولان على حق كيف تصفون من يهدم القبور ويدخل للقرى ويدمر الممتلكات 

- بايدن في مجلس الشيوخ: ترامب تهديد على وجود أمريكا

- بعد قانون الكهرباء إسرائيل تعترف باحتلال البدو للنقب 

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