علاء مبارك يتصدر الترند بمصر بسبب السيسي.. ويثير جدلا

القاهرة / وكالات /

أثارت تغريدة لنجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، رد فيها على رئيس النظام في مصر عبد الفتاح السيسي.

وقال في تغريدته إن مصر ليست "كُهْنة" ولا "شبه دولة".



وأضاف: "مع كل الاحترام لحضرتك، لم تكن مصر في يوم ولن تكون بإذن الله كهنة (تعبير عامي مصري يعني قديمة) أو شبه دولة، قد تمر بأزمات وتواجه صعوبات وتحديات لكنها تظل دولة كبيرة لها وزنها وثقلها وهيبتها، دولة كبيرة بشعبها وتاريخها وحضارتها وقيادتها وجيشها خير أجناد الأرض الذي حارب وانتصر، حفظ الله مصر وكل عام وحضرتك بخير".

وغرّد مبارك الابن تعليقا على حديث للسيسي قبل أيام قال فيه: "من خوفهم على الكراسي خافوا يصارحوا الناس بكارثة تسعيرة خدمات الطرق والنقل، حتى أصبحت البلد كهنة… طرق متهالكة وسكة حديد وقطارات متهالكة، لكن بفضل الله سنقف أمام ربنا بضمير مرتاح بعدما نصلح كل حاجة".وتصدر اسم علاء مبارك، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر على موقع "تويتر"، حيث تسببت تغريدة مبارك الابن في جدل واسع على مواقع التواصل، بين مهاجم ومدافع وساخر.



وتباينت ردود فعل مستخدمي الموقع، ففي الوقت الذي شن فيه مؤيدو السيسي هجوما على علاء مبارك، دافع البعض عن فترة حكم الرئيس الأسبق، فيما ظهر فريق ثالث يسخر من الفريقين.