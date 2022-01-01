سيناريو محتمل للحكومة الإسرائيلية: مليون إصابة نشطة بكورونا خلال أسبوعين

القدس المحتلة / سما /

يقترب عدد الإصابات النشطة جراء فيروس كورونا من الـ80 ألفًا، بحسب ما يشير موقع وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس، لكنّ خبراء حذّروا اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا ("كابينيت كورونا") من احتمال ارتفاع الإصابات النشطة إلى "مليون خلال أسبوعين"، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسمية ("كان ١١")، مساء الخميس.

ووفقًا للقناة، الإصابات الخطيرة ترتفع بوتيرة منخفضة جدًّا مقارنة بموجات سابقة، لكنّ الخشية هي من تعطّل الاقتصاد.

ومع ذلك، تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية تقليص الحجر للمصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض "بدءًا من الأسبوع المقبل"، وخفّضت دول كثيرة الحجر من 10 أيام إلى 7.

وتجري الوزارة خلال هذه الفترة، وفق القناة، بحثًا شاملا حول المصابين بالفيروس والفترة التي بإمكانهم نقله خلالها إلى آخرين.

ويقدّر محيطون برئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أنّ تقصير مدّة الحجر سيدخل حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل، وربّما خلال نهايته عند ارتفاع عدد المصابين اليومي.

وتشير التقديرات إلى أن الحجر سيقصّر أولا أو حتى سيلغى للعمال الضروريّين، لكنّ النقاش لم يحسم بعد حول من يحدّد إن كان "العامل الضروري" وزارة الصحّة أو المشغّل.

ومنذ منتصف ليل الخميس – الجمعة، لن تكون هناك دول حمراء يحظر السفر إليها من البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الصحّة أنها أوصت أمام الحكومة الإسرائيلية بإزالة جميع الدول من قائمة الدول الحمراء في هذه المرحلة، وذلك على إثر نسبة انتشار فيروس كورونا بين القادمين إلى البلاد قياسا بانتشار الفيروس في البلاد.

وتابع البيان أن التوصية جاءت إثر سياسة أقرتها الحكومة، وبموجبها يتم تعليق نظام الدول الحمراء في حال انخفاض عدد مرضى كورونا المؤكدين القادمين من خارج البلاد أقل من 5% من مجمل الإصابات بكورونا في البلاد.

والدول الحمراء التي ستنتقل غلى قائمة الدول البرتقالية هي: الإمارات، الولايات المتحدة، إثيوبيا، بريطانيا، تنزانيا، المكسيك، سويسرا وتركيا.

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من تغيير تعريف لون الدول، إلا أنه في العديد من دول العالم يوجد حالة انتشار لكورونا مرتفعة أكثر من إسرائيل، ولذلك يفضل الامتناع عن الوصول إلى دول كهذه في حال عدم الضرورة.

وبموجب التعليمات، فإنه بإمكان القادمين إلى البلاد من دول برتقالية، المتطعمين أو المتعافين من الإصابة بكورونا، الخروج من حجر صحي بعد تلقي نتيجة سالبة لفحص كورونا أجري في مطار بن غوريون أو بعد 24 ساعة من الوصول إلى البلاد.

أما غير المتطعمين أو المتعافون، فبإمكانهم الخروج من حجر صحي فقط بعد الحصول على نتيجة فحصين سالبين، بعد الوصول إلى البلاد وبعد أسبوع في الحجر الصحي.