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حالة الطقس: غائم إلى صاف ودافئ نسبيا

الجمعة 07 يناير 2022 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: غائم إلى صاف ودافئ نسبيا



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ في بقية المناطق نهارا، وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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