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واللا العبري: اجتماع "عنيف" لدبلوماسيين أوروبيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية

الجمعة 07 يناير 2022 02:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: اجتماع "عنيف" لدبلوماسيين أوروبيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "واللا" العبري، اليوم الخميس، أن اجتماعا "صاخبا" جمع دبلوماسيين وسفراء من 16 دولة أوروبية في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل أسبوعين.

وأوضح الموقع أن "دبلوماسيين وسفراء من 16 دولة أوروبية وصلوا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل حوالي أسبوعين لعقد اجتماع روتيني حول الأوضاع في الضفة الغربية، لكنه تصاعد إلى موجة صراخ".

وأضاف أن "ممثلي الدول الأوروبية التي تقودها بريطانيا حضروا إلى الاجتماع بشكل أساسي لتقديم احتجاج رسمي مشترك على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، فضلا عن التعبير عن اعتراضهم على عمليات البناء الإسرائيلية في القدس والضفة.

ولفت الموقع إلى أن المسؤولين الأوروبيين هوجموا من قبل نظرائهم الإسرائيليين في وزارة الخارجية بصراخ عنيف، وخرج الاجتماع عن السيطرة وانتهى بأزمة كبيرة بين الجانبين.

#وزارة الخارجية الاسرائيلية #الضفة الغربية #القدس #الاستيطان #الضفة

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