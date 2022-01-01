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سفارتنا بمصر تستقبل الأعمال المشاركة في الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني بالقاهرة

الخميس 06 يناير 2022 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بمصر تستقبل الأعمال المشاركة في الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني بالقاهرة



القاهرة /سما/

 أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، عن بدء استقبال أعمال المخرجين الفلسطينيين وصناع الأفلام الفلسطينيين للمشاركة في الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني بالقاهرة ضمن فئات: الفيلم الوثائقي الطويل والقصير، والروائي الطويل والقصير.

وأعلنت السفارة عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة غرة يناير /كانون ثاني الجاري، على أن يكون صناع الفيلم من حاملي الجنسية الفلسطينية، أو أن يتناول الفيلم القضية الفلسطينية.

وأوضحت أن طلبات المشاركة يمكن أن يتم تقديمها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة palemb.com@gmail.com وذلك في موعد أقصاه 20 الجاري.

#السفارة الفلسطينية #مصر

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