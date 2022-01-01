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حماس تنعى ضحايا حادث أريحا المؤسف وتؤكد وقوفها لجانب عوائلهم

الخميس 06 يناير 2022 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى ضحايا حادث أريحا المؤسف وتؤكد وقوفها لجانب عوائلهم



غزة / سما /

نعت حركة "حماس" مساء اليوم الخميس، ضحايا حادث السير المؤسف الذي وقع عصرًا قرب قرية "فصايل" شمال أريحا، وتوفي على إثره مجموعة عمال.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران في بيان صحفي إن هذا المصاب الجلل الذي فجعت به قرية عقربا قضاء نابلس هو مصاب للوطن بأجمعه.

وأضاف: "نعزي ذوي ضحايا هذا الحادث المؤلم، وأهل عقربا الصابرين الصامدين في وجه الاحتلال والاستيطان، وجموع أبناء شعبنا ونسأل المولى عز وجل الشفاء العاجل للجرحى، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء".

وأكد بدران وقوف حماس إلى جانب العائلات المكلومة، وجهوزيتها لمد يد العون مع أبناء شعبنا كافة لتجاوز هذا المصاب الجلل.

#حركة حماس #ضحايا حادث أريحا

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