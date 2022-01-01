مدير عام المرور عن حادث أريحا: التحقيقات الأولية تشير الى وجود خطأ وننتظر التحقيق

أريحا /سما/

قال مدير عام المرور زنيد ابو زنيد "إنه تمت المعاينة ومراجعة الفيديو الذي زودنا به الجانب الاسرائيلي لحظة وقوع حادث السير قرب فصايل قرب قرية فصايل شمال مدينة أريحا، والذي يُظهر وجود خطأ، ارتكبه أحد السائقين مضيفا، " لا نُصدر الاحكام الا بعد انتهاء التحقيقات وسماع اقوال الشهود لنبني حكماً صحيحاً ".

وأضاف في حديث "لأجيال" مساء اليوم الخميس، "أنه بالرغم من عدم وجود حضور أو سيطرة فلسطينية في تلك المنطقة، إلا انه تم في وقت سابق تسجيل الكثير من الملاحظات، وادخال تعديلات في حينة لرفع مستوى السلامة في المنطقة على طول هذا الشارع كونه حيوي ومأول دائماً بحركة سير كثيفة إلا أن الجانب الاسرائيلي لم يُجر أي تعديلات هندسية فيها، حيث تُصنف المنطقة هناك على أنها "نقطة سوداء" في اشارة الى كثرة وقوع الحوادث فيها.

وأضاف ابو زنيد ان هناك مشكلة هندسية في التخطيط على الشارع فيما يتعلق بالمسافة المتعلقة بالتوقف، وأن الجانب الاسرائيلي لم يقم بأي تعديلات فيما يتعلق بالملاحظات التي تمت معهم".