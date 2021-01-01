الأسير أنس سلامة يخضع لعملية قسطرة بعد تعرضه لوعكة صحية في سجن "مجدو"

رام الله / سما /

خضع الأسير أنس سلامة من قلقيلية لعملية قسطرة في إحدى المستشفيات المدنية داخل الـ48، إثر تعرضه لوعكة صحية في سجن "مجدو".

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الخميس، أن الأسير سلامة يُعاني منذ شهر تشرين الثاني 2021 من حالات إغماء متكررة، وقد نُقل في حينه إلى سجن "الرملة" وتم إجراء فحوص طبية ولم يتم إبلاغه بنتائجها، وبالأمس تعرض لوعكة صحية وحالة إغماء نُقل إثرها إلى المستشفى.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير سلامة المعتقل منذ عام 2019، لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية مشاكل صحية، وهو ما يزال موقوفا.