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كورونا اسرائيل: تجهيز المستشفيات لاخطر سيناريو وتقليص العاملين في الوزارات

الخميس 06 يناير 2022 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا اسرائيل: تجهيز المستشفيات لاخطر سيناريو وتقليص العاملين في الوزارات



القدس المحتلة / سما /

اوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت للقطاع الصحي بتجهيز المستشفيات لسيناريو وصول أعداد الإصابات الحرجة بكورونا إلى 4000 حالة.

وطالب بينت الوزارات الحكومية بتقليص اعداد الموظفين خلال الدوام منعا لانتقال العدوى.

وكانت وزارة الصحة الاسرائيلية أوصحت بإنهاء العمل بحظر السفر الى كافة الدول المصنفة بالحمراء في هذه المرحلة، على أساس معدل انتشار المرض لدى الدخول الى إسرائيل مقارنة بمعدل الإصابة في المجتمع.

وأعلن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية نحمان آش أنه اعتباراً من هذه الليلة لم تعد هناك دول حمراء في إسرائيل حيث باتت سلالات كورونا تنتشر بشكل كبير في اسرائيل.

وتوقع آش خلال إيجاز للصحافة وفق القناة 12 العبرية، تحطيم إسرائيل لرقم قياسي في عدد الإصابات بكورونا في غضون أسبوع بتسجيل 50 ألف إصابة، وفي غضون ثلاثة أيام سيرتفع سقف الإصابات عند 30 ألفا، لكن من الصعب التكهن بذورة أعداد الإصابات.

وأضاف آش: "نحن في موجة أوميكرون لكننا نعترف أيضا بانتشار سلالة الدلتا في إسرائيل".

وأوضح أن الصحة تعمل على تعزيز مراكز الفحص من أجل معالجة قوائم الانتظار الطويلة.

ولفت إلى أن التوصية بعدم السفر إلى الخارج في رحلات غير ضرورية لا تزال سارية، حيث معدلات الإصابات مرتفعة في جميع أنحاء العالم، وعبور المطارات عامل ناقل للعدوى.

#الحكومة الاسرائيلية #المستشفيات الإسرائيلية #متحور أوميكرون #فيروس كورونا

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