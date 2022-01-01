إحياء ذكرى انطلاقة الثورة وحركة "فتح" في بلدة الخضر

بيت لحم / سما /

أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، مساء اليوم الخميس، الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مقر حركة "فتح" في محيط الجامع الكبير مرورا بالشارع الرئيسي المؤدي للبلدة القديمة، وصولا إلى منطقة البوابة على شارع القدس- الخليل.

وقال رمزي صلاح، في كلمة حركة "فتح"، "إننا في ذكرى انطلاقة الثورة والحركة نستذكر الشهداء والأسرى والمبعدين والجرحى الذي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحرية"، مؤكدا أن "فتح" ستبقى رائدة النضال وصاحبة المشروع الوطني.

وفي الختام أوقد طفلا الأسيرين يوسف نعيم غنيم وعثمان جمعة صلاح شعلة الانطلاقة.