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إيقاد شعلة انطلاقة الثورة وحركة "فتح" في بيتا

الخميس 06 يناير 2022 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيقاد شعلة انطلاقة الثورة وحركة "فتح" في بيتا



نابلس / سما /

أوقدت حركة "فتح"- إقليم نابلس، مساء اليوم الخميس، شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح" الـ57 في بلدة بيتا.

وشارك في فعاليات إيقاد الشعلة، أمين سر حركة "فتح" في نابلس محمد حمدان، وأعضاء الإقليم، وممثلون عن فصائل العمل الوطني، وأهالي بلدة بيتا وأبناء الشهداء.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في كلمة حركة "فتح": "من بيتا نجدد العهد والوفاء لشهداء فلسطين، الذين ضحوا بدمائهم من أجل أرضها".

وأضاف: "بيتا تعتبر لهيب الثورة التي لقنت الاحتلال والمستوطنين درسا في المقاومة دفاعا عن أراضي جبل صبيح وباقي أراضيها".

وتقدم بالتعازي من أهالي شهداء لقمة العيش من أبناء بلدة عقربا جنوب نابلس، الذين قضوا بحادث سير، وشهيد بلاطة الذي ارتقى برصاص الاحتلال، وشهيد بلدة صفا الذي دعسه مستوطن أثناء توجهه للعمل فجر اليوم.

واقتصرت الفعاليات على إيقاد الشعلة، وذلك احتراما لأرواح الشهداء.

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