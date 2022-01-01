حماس تشيد بانسحاب شركات انتاج وفنانين من مهرجان سيدني

غزة / سما /

أشادت دائرة الإنتاج الفني لحركة "حماس" بقرار بعض شركات الإنتاج الفني والفنانين بالانسحاب من مهرجان سيدني 2022،

بسبب حصول المهرجان على تمويل من السفارة الإسرائيلية في كانبرا.

واعتبرت الدائرة في بيان لها الخميس، أن القرار جاء في سياق التضامن مع الحق الفلسطيني المشروع واعتراضاً على جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعت جميع المشاركين في المهرجان أن يحذو حذو زملائهم المنسحبين ودعم القضية الفلسطينية بشتى أشكال الدعم.

وأكدت على أن الاحتجاج حق مشروع لأي شخص، وأن قرار الانسحاب هو قرار شخصي وحقّ مكفول لأيٍ من المشاركين. وفي هذا السياق، أعلنت تضامنها مع المشاركين المنسحبين من المهرجان، داعية جميع المشاركين لرفع أصواتهم في وجه القمع والظلم أينما كان، وأن يؤدوا دورهم المنوط بهم من خلال رسالة الإنسانية والقيم والعدالة.