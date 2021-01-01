البطش: المقاومة ستدعم الأسير أبو حميد في معركته

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن "المقاومة ستدعم الأسير المريض ناصر أبو حميد في معركته ضد السجان".

وأضاف البطش، خلال كلمة في مسيرة بغزة في اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني: لقد جسدنا انتصاراً جديداً على الاحتلال بعد انتصار الأسير هشام أبو هواش في إضرابه المفتوح عن الطعام.

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عدة تهديدات لدولة الاحتلال، خلال إضراب الأسير أبو هواش، وهو ما أكدت مصادر إسرائيلية أنه كان السبب الرئيسي في الرضوخ لمطالبه.

وطالب البطش بأن "تتضافر كل الجهود لنصرة الأسير ناصر أبو حميد"، وشدد على أن "لا سبيل لتحرير فلسطين إلا بالمقاومة".

ومنذ أيام، أعلنت مؤسسات الأسرى أن أبو حميد دخل في غيبوبة وهو موضوع على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفى إسرائيلي، وقد بدأ وضعه الصحي بالتدهورمنذ شهر آب/ أغسطس 2021، إذ بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.

وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، خلال مسيرة في رام الله يوم أمس، إن "المقاومة لن تترك الأسير ناصر أبو حميد وستقف معه كما وقفت مع الأسير أبو هواش".