الصحة الإسرائيلية: إزالة جميع الدول من القائمة الحمراء الجمعة

القدس المحتلة / سما /

ابتداء من منتصف ليلة الخميس – الجمعة المقبلة لن تكون هناك دول حمراء يحظر السفر إليها من البلاد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس.

وجاء في البيان أن وزارة الصحة أوصت أمام الحكومة الإسرائيلية بإزالة جميع الدول من قائمة الدول الحمراء في هذه المرحلة، وذلك على إثر نسبة انتشار فيروس كورونا بين القادمين إلى البلاد قياسا بانتشار الفيروس في البلاد.

وأوضح البيان أن التوصية تحولت إلى قرار يصبح نافذا منتصف الليلة المقبلة، وبعد مصادقة الحكومة ولجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست.

وتابع البيان أن التوصية جاءت إثر سياسة أقرتها الحكومة، وبموجبها يتم تعليق نظام الدول الحمراء في حال انخفاض عدد مرضى كورونا المؤكدين القادمين من خارج البلاد أقل من 5% من مجمل الإصابات بكورونا في البلاد.

والدول الحمراء التي ستنتقل غلى قائمة الدول البرتقالية هي: الإمارات، الولايات المتحدة، إثيوبيا، بريطانيا، تنزانيا، المكسيك، سويسرا وتركيا.

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من تغيير تعريف لون الدول، إلا أنه في العديد من دول العالم يوجد حالة انتشار لكورونا مرتفعة أكثر من إسرائيل، ولذلك يفضل الامتناع عن الوصول إلى دول كهذه في حال عدم الضرورة.

وبموجب التعليمات، فإنه بإمكان القادمين إلى البلاد من دول برتقالية، المتطعمين أو المتعافين من الإصابة بكورونا، الخروج من حجر صحي بعد تلقي نتيجة سالبة لفحص كورونا أجري في مطار بن غوريون أو بعد 24 ساعة من الوصول إلى البلاد.

أما غير المتطعمين أو المتعافين، فبإمكانهم الخروج من حجر صحي فقط بعد الحصول على نتيجة فحصين سالبين، بعد الوصول إلى البلاد وبعد أسبوع في الحجر الصحي.