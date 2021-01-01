أسناني كيدز.. أول قسم أسنان خاص بالأطفال في فلسطين

غزة / سما /

يعتبر قسم أسناني كيدز التابع لمركز اسناني هو الأول في فلسطين، وهو قسم خاص للعلاج بأسنان الأطفال المجهز بأحداث الاجهزة .

ويختص بالعناية بالأطفال أثناء اجراء علاج الأسنان الخاص بالأطفال والذي يتمثل بالحشوات وحشوات العصب والتلبيسات المعدنية لحماية الاسنان من التكسر ، وتلبيسات " زيركون" الاسنان الأمامية والحشوات الأمامية التجميلية .وحفظ المسافة وتعويض الأنسان المفقودة.

يتميز اسناني كيدز بجو ملائم للأطفال و كرسي علاجي يحتوي على شاشة عرض تعرض الرسوم المتحركة لتهيئة الطفل نفسيا للعلاج ، بعيدا عن خوفه من الأدوات الطبية الذي يستخدمها الطبيب، بعد انتهاء الطفل من الجلسة العلاجية يحصل على هدية تشجيعا له .

ويعمل اسناني كيدز على تهيئة الطفل بأن طبيب الأسنان هو انسان لطيف ولا يشعرهم بالخوف.