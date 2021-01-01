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أسناني كيدز.. أول قسم أسنان خاص بالأطفال في فلسطين

الخميس 06 يناير 2022 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسناني كيدز.. أول قسم أسنان خاص بالأطفال في فلسطين



غزة / سما /

يعتبر قسم أسناني كيدز التابع لمركز اسناني هو الأول في فلسطين، وهو قسم خاص  للعلاج بأسنان الأطفال المجهز بأحداث الاجهزة .

ويختص بالعناية بالأطفال أثناء اجراء علاج الأسنان الخاص بالأطفال والذي يتمثل بالحشوات وحشوات العصب والتلبيسات المعدنية لحماية الاسنان من التكسر ، وتلبيسات " زيركون" الاسنان الأمامية والحشوات الأمامية التجميلية .وحفظ المسافة وتعويض الأنسان المفقودة.

يتميز اسناني كيدز بجو ملائم للأطفال و كرسي علاجي يحتوي على شاشة عرض تعرض الرسوم المتحركة لتهيئة الطفل نفسيا للعلاج ، بعيدا عن خوفه من الأدوات الطبية الذي يستخدمها الطبيب، بعد انتهاء الطفل من الجلسة العلاجية يحصل على هدية تشجيعا له . 

ويعمل اسناني كيدز  على تهيئة الطفل بأن طبيب الأسنان هو انسان لطيف ولا يشعرهم بالخوف.

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