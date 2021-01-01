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حماس تدين مصادقة الاحتلال على بناء 3557 وحدة استيطانية بالقدس

الخميس 06 يناير 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين مصادقة الاحتلال على بناء 3557 وحدة استيطانية بالقدس



غزة /سما/

أدان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع استمرار الاحتلال الصهيوني في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها المصادقة على بناء 3557 استيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وحذر القانوع في تصريح صحفي اليوم الخميس الاحتلال الصهيوني من تداعيات استمرار تغوّل قطعان مستوطنيه ضدّ أرضنا وشعبنا.

وقال القانوع إنَّ ارتفاع وتيرة الاستيطان ومصادقة الاحتلال على المزيد من الوحدات الاستيطانية على أرضنا، يفضح سياسة حكومة العدو المتطرّفة، التي تصعّد من ممارسة الإرهاب والإجرام ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكد أنَّ هذا التغوّل الاستيطاني وإرهاب المستوطنين ضدّ شعبنا، جرائم ضد الإنسانية، لن تفلح في تغيير حقائق التاريخ وطمس معالم أرضنا، وتهويد قدسنا وأقصانا، وتغييب حقوق شعبنا.

ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك والقيام بمسؤولياتها في تجريم الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين، وحماية أرضنا وشعبنا من إرهاب الاحتلال المتصاعد.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم والانتهاكات التي تتطلّب تحرّك الكل الفلسطيني وتكاتفه في مواجهتها والرَّد عليها، وتصعيد الانتفاضة في وجه العدو الصهيوني، دفاعاً وحماية لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

#حركة حماس #عبد اللطيف القانوع #المستوطنات الإسرائيلية

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