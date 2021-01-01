"تشجيع الاستثمار" تموّل 166 مشروعًا خلال 2021

غزة /سما/

قالت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في غزة، إن الهيئة موّلت 166 مشروعًا خلال عام 2021 بقيمة بلغت أكثر من مليون دولار.

وذكر مدير الترويج بالهيئة بلال أبو شنب، اليوم الخميس، أن المشاريع الممولة تنوعت ما بين مشاريع زراعية، وصناعية، وخدماتية، وتجارية.

وبين أبو شنب، أن نصيب مشاريع الخدمات كانت بنسبة 34%، والزراعية 17%، والتجارية 26%، والصناعية 22%.

وعن آلية الاستفادة من هذه المشاريع، أوضح أن الهيئة تفتح باب التسجيل أربع مرات على مدار العام الواحد، موزعةً على شهر 1، 4، 7، 10، معلناً أن نهاية شهر يناير الجاري سيشهد الإعلان عن استقبال طلبات القروض والتمويل للمشاريع، ومن ثم يتم تدقيقها والإعلان عن الأسماء المقبولة لاستلام التمويل المطلوب.

وأشار أبو شنب إلى أن الهيئة تتعامل مع كافة الفئات، ذكور وإناث، من اللذين لديهم أفكاراً جيدة لإنشاء أو تطوير مشاريع، حيث تقدم الهيئة الدعم المطلوب وفق إجراءات وشروط معينة، منذ بداية المشروع، حيث يتم تقديم الآلات والمعدات وبدل إيجار، والبضاعة، حتى الوصول الى مشروع قائم ومتكامل، ومدر للدخل.

وذكر أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن برنامج محوسب دون الحاجة للقدوم إلى المقر بشكل شخصي، مؤكداً أن الهيئة حريصة على وصول الإعلان لأكبر فئة من المجتمع.

وعن طبيعة المعايير والشروط التي يتم اعتمادها، لفت أبو شنب، إلى أن هناك نموذجين لتقديم الطلبات، الأول يختص حول فكرة مشروع ريادي وجديد في قطاع غزة، وآخر تقليدي، مؤكداً أن المعيار الأساسي لقبول أي طلب هو توفر الخبرة التسويقية والتجارية الكافية للمواطن، لضمان استمرار ونجاح المشروع.

ودعا الشباب الفلسطيني للسعي واكتساب الخبرات في كافة المجالات، والتعرف على كافة تفاصيل العمل داخل السوق المحلي.