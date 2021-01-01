مسؤول بالليكود يطالب نتنياهو بالتنحي حتى يعود الحزب للسلطة

القدس المحتلة /سما/

طالب مسؤول كبير في حزب الليكود اليوم الخميس، رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالتنحي عن رئاسة الحزب لكي يعود الحزب للسلطة، مهاجما الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نفتالي بينت والأجندة التي تقودها.



وقال المسؤول للقناة 7 العبرية: "هذه الحكومة كارثة على دولة إسرائيل، الشيء الوحيد الذي يضمن وجودها أنها أنشأت لكراهية نتنياهو، وستبقى هذه الحكومة 4 سنوات و ستترك الدمار لإسرائيل".



وأضاف: "إذا كانت الدولة مهمة لنتنياهو، فعليه أن يتحرك ويسمح لليكود بالعودة إلى السلطة، وطالما أنه موجود هنا، فنحن عالقون في المعارضة".