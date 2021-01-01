سموتريتش يتهم السكان العرب بإسرائيل بمواصلة الفوضى

القدس المحتلة /سما/

اتهم رئيس الحزب الديني الصهيوني عضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموتريتش السكان العرب في إسرائيل بمواصلة الفوضى.



وهاجم سموتريتش وفق القناة 7 العبرية اليوم الخميس، قانون الكهرباء الذي تمت المصادقة عليه أمس وبموجبه سيتم تزويد المنازل في القرى العربية والبدوية بشبكة الكهرباء، معبرا أنه قانونا سيئا وخطيرا.



وادعى أن الحكومة الإسرائيلية باعت البلاد للحركة الإسلامية، وهكذا قانون لم يكن ليتم تمريره لدى أي حكومة أخرى.



وطالب سموتريتش بتمرير قانون التخطيط والبناء لصالح اليهود، زاعما: "هناك رواية كاذبة هنا، والعرب يحاولون أن يخطئونا، ويجعلون أنفسهم فقراء ويخلقون شعورًا بالذنب فينا، يستمرون في الفوضى التي تجعلهم لا يدفعون الرسوم أو ضرائب الممتلكات".