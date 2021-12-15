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غزة: وزارة الداخلية توضح معايير الإحالة للتقاعد المبكر للموظفين

الخميس 06 يناير 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وزارة الداخلية توضح معايير الإحالة للتقاعد المبكر للموظفين



غزة /سما/

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة معايير اعتماد التقاعد المبكر، بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم (2021/157/36م) بتاريخ 2021/12/15 بهذا الخصوص.

وقالت الهيئة: "يجب أن يكون العسكري المتقدم للتقاعد قد بلغ سن الـ 45 عاماً ولديه خدمة لا تقل عن 15 عاماً، والموظفين المرضى غير القادرين على تأدية مهامهم الوظيفية، ويتعذر إحالتهم لتقاعد العجز الطبي".

وأشارت إلى أن الاعتماد يشمل الموظفين من أصحاب المسميات الإشرافية وغير مسكنين على الهيكل التنظيمي، والموظفون غير الفاعلين الذين يمكن الاستغناء عنهم.

وحول آلية صرف المستحقات، بيت أنه سيتم صرف دفعة أولية من المستحقات بنسبة (10%)، والمتبقي على (40) دفعة بحد أدنى (5000 شيكل) أو بناء على الفترة المتبقية لاستحقاق تقاعد الشيخوخة أو التقاعد الإلزامي أيهما أقل.

ولفتت إلى أنه يتم عرض الطلبات المقدمة من الأجهزة الأمنية على لجنة التقاعد العام بهيئة التنظيم والإدارة للنظر في طلبات التقاعد وِفق الشروط والمحددات السابقة، وفي حال موافقة اللجنة يتم التنسيب لِلَجنة متابعة العمل الحكومي للتقاعد.

#هيئة التنظيم والإدارة #وزارة الداخلية #قطاع غزة #لجنة متابعة العمل الحكومي

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