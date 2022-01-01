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رقم سلبي لـ5 أندية في الدرجة الممتازة

الخميس 06 يناير 2022 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقم سلبي لـ5 أندية في الدرجة الممتازة



غزة / سما /

حققت خمسة أندية في دوري الدرجة الممتازة بقطاع غزة, رقما سلبيا, وذلك عقب مرور خمسة أسابيع من المسابقة.

وفشلت فرق الهلال وغزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وخدمات الشاطئ, بتحقيق أي انتصار في أول خمس مباريات لها بالدوري.

ويفسّر الرقم السلبي سبب تواجد الخماسي في المراكز المتأخرة بجدول الترتيب, إذ يحتل الهلال المركز الثامن بـ3 نقاط, ثم غزة الرياضي تاسعا بنفس الرصيد من النقاط.

ويأتي الأهلي الفلسطيني عاشرا برصيد نقطتين, يليه الصداقة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير بنفس الرصيد من النقاط, ثم خدمات الشاطئ في المركز الثاني عشر والأخير بنقطة واحدة.

#دوري الممتازة

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