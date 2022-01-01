نابلس: الاحتلال ينصب بوابة على مدخل منطقة المسعودية التاريخية

نابلس / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابة حديدية على مدخل منطقة المسعودية التاريخية والتابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المسعودية التاريخية، التابعة لأراضي بلدة برقة، ونصبت بوابة حديدة على مدخلها.

وأضاف أن ممارسات الاحتلال خطيرة وتأتي ضمن سياسية تضيق الخناق على المواطنين في حرية الحركة والتنقل، موضحا أن المسعودية تشكل متنفسا للمواطنين، وفيها آثار لمحطة وسكة قطار الحجاز والتي تعود للحقبة العثمانية.