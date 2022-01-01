  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: الاحتلال ينصب بوابة على مدخل منطقة المسعودية التاريخية

الخميس 06 يناير 2022 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابة حديدية على مدخل منطقة المسعودية التاريخية والتابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المسعودية التاريخية، التابعة لأراضي بلدة برقة، ونصبت بوابة حديدة على مدخلها.

وأضاف أن ممارسات الاحتلال خطيرة وتأتي ضمن سياسية تضيق الخناق على المواطنين في حرية الحركة والتنقل، موضحا أن المسعودية تشكل متنفسا للمواطنين، وفيها آثار لمحطة وسكة قطار الحجاز والتي تعود للحقبة العثمانية.

#نابلس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل

"ستخسرون الحرب".. لابيد يرد على عبد اللهيان بالفارسية ويطلق وصفا قويا على "النظام الإيراني"

يديعوت: الجهاد الإسلامي أجبرت "إسرائيل" على إطلاق سراح أبو هواش وهذا هو النجاح الأكبر للحركة...

هآرتس: بتصريحه “ستبقى يهودية”.. “القزم” منصور عباس يقف على أكتاف عمالقة سبقوه

بعد مرور سنتين من الإهانة.. "يسرائيل هيوم": هل يدرك قاآني أن أزيز “الهيلفاير” يقترب من أذنيه؟

حماس تتحدث عن صفقة التبادل والمصالحة: المقاومة لن تصمت طويلاً على حصار غزة

أبوالهول يكشف كواليس الأفراج عن "ابوهواش" :مصر عملت وحدها في الملف لأكثر من ثلاثة أسابيع

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة : الأونروا ستبدأ في اعادة اعمار المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة الاسبوع القادم

حرب

جنرالٌ إسرائيليٌّ: غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة وهناك "الاختيار بين السيئ والأسوأ"

مستوطنين

تصريحات تثير عاصفة في إسرائيل.. غولان: مستوطنو “حومش” ليسوا من البشر

غانتس

مسؤول إسرائيلي : رسالة الملك المركزية لغانتس كانت.. "كل الاحترام استمروا على هذا النحو"

الصحة : 3 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية