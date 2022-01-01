مقتل طفل في جريمة إطلاق نار ببير المكسور قرب حيفا

القدس المحتلة / سما /

قُتل طفل (3 أعوام) متأثرا بإصابته الحرجة في جريمة إطلاق نار بقرية بير المكسور، اليوم الخميس.

وقدمت الطواقم الطبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للطفل ونقلته بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهو في حالة خطيرة للغاية، وفاقد للوعي.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنّ الطفل أصيب من جرّاء إصابته برصاصتين في الرأس والرقبة خلال تواجده في حديقة ألعاب، إذ حصل إطلاق نار في المكان أصاب الطفل حين كان يلعب بالحديقة العامة.

وأفاد المضمدان في "نجمة داوود الحمراء، يافا غدير وأحمد أبو الهيجاء، أنه "عند وصولنا المكان شهدنا حالة من الفوضى وتجمعا كبيرا للمواطنين، اقتربنا ووجدنا الطفل ملقى على الأرض، وهو ينزف ويعاني جراحا عميقة، وفاقد للوعي في حديقة عامة بالقرية".

وأضافا أن "الطفل كان دون نبض ولا يتنفس، قدمنا العلاجات الأولية وأجرينا عمليات إنعاش ونقلناه، على وجه السرعة، إلى المستشفى وسط محاولات لإنقاذ حياته، وهو بحالة حرجة للغاية".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.