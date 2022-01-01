مستوطن يدعس مواطنة شرق نابلس

رام الله / سما /

- دعس مستوطن، اليوم الخميس، مواطنة في بلدة العقربانية شرق محافظة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مستوطنا دعس المواطنة شفيقة فايز بشارات (48 عاما)، في بلدة العقربانية، ونقلت على إثرها إلى المستشفى.

وأكد أن المستوطن تعمد دعس قطيع للأغنام في الطريق، وممارسة أعمال العربدة وملاحقة المواطنين، محذرا من التصعيد الخطير، واستهداف المواطنين عبر المستوطنين ومركباتهم.

وكان الشاب مصطفى ياسين فلنة (25 عاما) من قرية صفا غرب مدينة رام الله، ارتقى فجر اليوم، بعد دعسه من قبل مستوطن وهو متوجه الى عمله داخل أراضي عام 1948، وهو متزوج وأب لطفله تبلغ من العمر عام ونصف.