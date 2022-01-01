  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تتسلم مشروع مبنى مركز البيرة التربوي

الخميس 06 يناير 2022 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلّمت مديرية التربية والتعليم مشروع مبنى مركز البيرة التربوي من بلدية البيرة اليوم الخميس.

ويضم المبنى 5 طوابق تشمل موقف سيارات و4 طوابق أخرى تحتوي مخازن بمساحة 400 متر مربع، وقاعة متعددة النشاطات وقاعات تدريب ومختبر حاسوب يحتوي 40 جهاز لأغراض التدريب. بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 7 ملايين شيقل.

وقام مدير عام التربية والتعليم باسم عريقات الذي تسلَّم المشروع من رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل بجولة في المبنى الجديد، برفقة وفدي المديرية والبلدية.

وأكد إسماعيل أن تصميم المشروع يراعي جميع متطلبات ومعايير المباني التربوية؛ بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية؛ وتطوير تعليم نوعي ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

وأضاف: أن مركز البيرة التربوي يستهدف جميع مدارس مدينة البيرة من طلبة ومعلمين وإدارات مدرسية، وتتوفر فيه أحدث التجهيزات التكنولوجية والتقنية اللازمة لعقد الدورات وتأهيل وتطوير معلمي ومعلمات مدارس مدينة البيرة، وورش العمل وإجراء المسابقات المتنوعة التي تعمل على تحفيز الطلبة".

بدوره أعرب عريقات عن شكره لبلدية البيرة ممثلة برئيسها ومجلسها البلدي وكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، وقال: إن المشروع يؤكد أواصر التعاون المشترك بين المديرية وبلدية البيرة، من حيث تبادل الخبرات في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية. بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير الميدان التربوي وتحسين نوعية التعليم".

وهذا ومن المقرر افتتاح المبنى رسمياً تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتيه، خلال الشهر المقبل.

#التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل

"ستخسرون الحرب".. لابيد يرد على عبد اللهيان بالفارسية ويطلق وصفا قويا على "النظام الإيراني"

يديعوت: الجهاد الإسلامي أجبرت "إسرائيل" على إطلاق سراح أبو هواش وهذا هو النجاح الأكبر للحركة...

هآرتس: بتصريحه “ستبقى يهودية”.. “القزم” منصور عباس يقف على أكتاف عمالقة سبقوه

بعد مرور سنتين من الإهانة.. "يسرائيل هيوم": هل يدرك قاآني أن أزيز “الهيلفاير” يقترب من أذنيه؟

حماس تتحدث عن صفقة التبادل والمصالحة: المقاومة لن تصمت طويلاً على حصار غزة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلاطة

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة : الأونروا ستبدأ في اعادة اعمار المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة الاسبوع القادم

حرب

جنرالٌ إسرائيليٌّ: غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة وهناك "الاختيار بين السيئ والأسوأ"

مستوطنين

تصريحات تثير عاصفة في إسرائيل.. غولان: مستوطنو “حومش” ليسوا من البشر

غانتس

مسؤول إسرائيلي : رسالة الملك المركزية لغانتس كانت.. "كل الاحترام استمروا على هذا النحو"

الصحة : 3 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية