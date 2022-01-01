التربية تتسلم مشروع مبنى مركز البيرة التربوي

رام الله / سما /

تسلّمت مديرية التربية والتعليم مشروع مبنى مركز البيرة التربوي من بلدية البيرة اليوم الخميس.

ويضم المبنى 5 طوابق تشمل موقف سيارات و4 طوابق أخرى تحتوي مخازن بمساحة 400 متر مربع، وقاعة متعددة النشاطات وقاعات تدريب ومختبر حاسوب يحتوي 40 جهاز لأغراض التدريب. بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 7 ملايين شيقل.

وقام مدير عام التربية والتعليم باسم عريقات الذي تسلَّم المشروع من رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل بجولة في المبنى الجديد، برفقة وفدي المديرية والبلدية.

وأكد إسماعيل أن تصميم المشروع يراعي جميع متطلبات ومعايير المباني التربوية؛ بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية؛ وتطوير تعليم نوعي ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

وأضاف: أن مركز البيرة التربوي يستهدف جميع مدارس مدينة البيرة من طلبة ومعلمين وإدارات مدرسية، وتتوفر فيه أحدث التجهيزات التكنولوجية والتقنية اللازمة لعقد الدورات وتأهيل وتطوير معلمي ومعلمات مدارس مدينة البيرة، وورش العمل وإجراء المسابقات المتنوعة التي تعمل على تحفيز الطلبة".

بدوره أعرب عريقات عن شكره لبلدية البيرة ممثلة برئيسها ومجلسها البلدي وكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، وقال: إن المشروع يؤكد أواصر التعاون المشترك بين المديرية وبلدية البيرة، من حيث تبادل الخبرات في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية. بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير الميدان التربوي وتحسين نوعية التعليم".

وهذا ومن المقرر افتتاح المبنى رسمياً تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتيه، خلال الشهر المقبل.