  1. الرئيسية
  2. الصحة

ماذا سيحدث لجسمك.. إذا تناولت (15) حبة فستق يومياً؟!

الخميس 06 يناير 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا سيحدث لجسمك.. إذا تناولت (15) حبة فستق يومياً؟!



وكالات / سما /

كشفت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا أن تناول الفستق الحلبي مفيد للأوعية الدموية والقلب وحرق الدهون، وذكرت أن الفستق يحتوي علي سعرات حرارية عالية ورغم ذلك يجب أن يضاف إلي النظام الغذائي حيث أنه يساعد علي سرعة العملية الغذائية في الجسم وتحسين وظائف القلب.

وأكملت قولها آن أهم العناصر في الفستق هو فيتامين B7 (البيوتين) الذي بدوره يساعد علي حرق الدهون ، وأن نقص فيتامين البيوتين في الجسم يسبب مشكلات في الجلد والشعر وظهور علامات الإكتئاب المزاجي .وقد يعمل أيضاً علي ارتفاع مستوي الكوليسترول الضار في الدم.

ولكي يحصل الجسم علي أكبر فائدة من الفستق يجب تناول 15 حبة يوميا و 7 حبات يومياً للأطفال فقط.

وأيضاً حذرت من الإفراط في تناولة حيث أن الفستق مثل باقي المكسرات إذ أن 100 غرام من الفستق تحتوي علي 550-650 سعرة حرارية.”.

#الجسم #الصحة #الحياة #الفستق الحلبي #فستق #الشعر #الجلد #الأوعية الدموية #القلب

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل

"ستخسرون الحرب".. لابيد يرد على عبد اللهيان بالفارسية ويطلق وصفا قويا على "النظام الإيراني"

هآرتس: بتصريحه “ستبقى يهودية”.. “القزم” منصور عباس يقف على أكتاف عمالقة سبقوه

بعد مرور سنتين من الإهانة.. "يسرائيل هيوم": هل يدرك قاآني أن أزيز “الهيلفاير” يقترب من أذنيه؟

حماس تتحدث عن صفقة التبادل والمصالحة: المقاومة لن تصمت طويلاً على حصار غزة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلاطة

أبوالهول يكشف كواليس الأفراج عن "ابوهواش" :مصر عملت وحدها في الملف لأكثر من ثلاثة أسابيع

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة : الأونروا ستبدأ في اعادة اعمار المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة الاسبوع القادم

حرب

جنرالٌ إسرائيليٌّ: غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة وهناك "الاختيار بين السيئ والأسوأ"

مستوطنين

تصريحات تثير عاصفة في إسرائيل.. غولان: مستوطنو “حومش” ليسوا من البشر

غانتس

مسؤول إسرائيلي : رسالة الملك المركزية لغانتس كانت.. "كل الاحترام استمروا على هذا النحو"

الصحة : 3 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية