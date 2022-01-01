ماذا سيحدث لجسمك.. إذا تناولت (15) حبة فستق يومياً؟!

وكالات / سما /

كشفت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا أن تناول الفستق الحلبي مفيد للأوعية الدموية والقلب وحرق الدهون، وذكرت أن الفستق يحتوي علي سعرات حرارية عالية ورغم ذلك يجب أن يضاف إلي النظام الغذائي حيث أنه يساعد علي سرعة العملية الغذائية في الجسم وتحسين وظائف القلب.

وأكملت قولها آن أهم العناصر في الفستق هو فيتامين B7 (البيوتين) الذي بدوره يساعد علي حرق الدهون ، وأن نقص فيتامين البيوتين في الجسم يسبب مشكلات في الجلد والشعر وظهور علامات الإكتئاب المزاجي .وقد يعمل أيضاً علي ارتفاع مستوي الكوليسترول الضار في الدم.

ولكي يحصل الجسم علي أكبر فائدة من الفستق يجب تناول 15 حبة يوميا و 7 حبات يومياً للأطفال فقط.

وأيضاً حذرت من الإفراط في تناولة حيث أن الفستق مثل باقي المكسرات إذ أن 100 غرام من الفستق تحتوي علي 550-650 سعرة حرارية.”.