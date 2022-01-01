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بـ"ميزة تويتر".. أول تحديث في واتساب خلال 2022

الخميس 06 يناير 2022 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بـ"ميزة تويتر".. أول تحديث في واتساب خلال 2022



وكالات / سما /

يستعد تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لإطلاق أولى تحديثاته الكبرى خلال العام الجديد 2022.

وذكر موقع (WABetaInfo) التقني أن "واتساب" يعمل حاليا على إضافة صور حسابات جهات الاتصال إلى تنبيهات الرسائل التي تظهر على شاشة هاتف المستخدم.

وذكر الموقع أنه رصد استخدم هذه الميزة في الإصدار التجريبي لتطبيق التواصل الفوري (واتساب بيتا)، في الهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس"، أي أجهزة أبل، وخاصة بالإصدار 15.

ومع تطبيق هذه الخدمة، فإن "واتساب" يكون قد انضم إلى الاتجاه العام في التطبيقات الذي يظهر صورة مع التنبيه، مثل "تويتر".

وعند تفعيل الخدمة الجديدة، سيتلقى المستخدم إشعارا على شاشة هاتفه مع صورة ملف حساب المستخدم الذي أرسل له رسالة عبر "واتساب".

وفي أواخر العام الماضي، بدأ "واتساب" في اختبار الكثير من المزايا الجديدة التي سيجري إطلاقها في العام الجاري 2022، مثل منح مشرفي المجموعات مزيدا من السيطرة عليها.

 
#واتساب #تويتر #تطبيق

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