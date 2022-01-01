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سبب وجود الشجاعية في صدارة دوري الممتازة

الخميس 06 يناير 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وجود الشجاعية في صدارة دوري الممتازة



غزة / سما /

انفرد فريق اتحاد الشجاعية بصدارة ترتيب دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة, عقب نهاية الأسبوع الخامس من المسابقة.

ويملك الشجاعية 13 نقطة في المركز الأول من 4 انتصارات وتعادل, ناهيك على أن لديه أقوى خط هجوم في الدوري حاليا برصيد 11 هدفا.

وتعكس قوة خط هجوم "المنطار", الحالة الرائعة التي يمر بها الفريق منذ النصف الثاني من الموسم الماضي.

ودوّن أهداف الشجاعية في الدوري كل من محمود سلمي (5 أهداف), وموسى حرارة (3 أهداف), وأحمد حرارة (هدفين), وعمر العرعير (هدف).

كما أن "المنطار" الأكثر انتصارا حتى الآن في المسابقة بـ4 لقاءات, بجانب أنه لم يتعرض لأي هزيمة على غرار شباب خانيونس وبيت حانون الرياضي.

#اتحاد الشجاعية #الدرجة الممتازة #الصدارة #غزة

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