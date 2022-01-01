هنية يهاتف زوجة الشهيد يحيى عياش في ذكرى استشهاده

غزة/ سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس زوجة الشهيد يحيى عياش المهندس الأول لكتائب القسام يحيى عياش في الذكرى السادسة والعشرين لاستشهاده.

وأكد رئيس الحركة، أن حماس ستبقى وفيةً لدماء الشهداء، ولن تحيد عن ثوابت شعبنا الفلسطيني وأمتنا التي من أجلها ارتقى المهندس يحيى عياش والشهداء.

وقال: "نجدد العهد مع الشهيد العياش ومع كل شهداء شعبنا، بالمضي على طريق الحركة التي أنجبت يحيى وغيره من الأبطال الشهداء".

وأضاف "الشهيد يحيى ليس رمزًا حمساويًا وقساميًا فحسب، بل هو رمز من رموز الأمة وأحرار العالم الذين يخوضون معارك التحرر الوطني ضد الاحتلال وضد الاستعمار".

وأشاد بصمود عائلة الشهيد وثبات زوجته أم البراء وتحملها أعباء الطريق وإيمانها العميق وثباتها الراسخ، معتبرًا إياها محل فخر واعتزاز لشعوب الأمة ولنساء فلسطين، داعيًا الله أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يجمعه بالشيخ المؤسس أحمد ياسين في الجنة.