  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يهاتف زوجة الشهيد يحيى عياش في ذكرى استشهاده

الخميس 06 يناير 2022 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف زوجة الشهيد يحيى عياش في ذكرى استشهاده



غزة/ سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس زوجة الشهيد يحيى عياش المهندس الأول لكتائب القسام يحيى عياش في الذكرى السادسة والعشرين لاستشهاده.

وأكد رئيس الحركة، أن حماس ستبقى وفيةً لدماء الشهداء، ولن تحيد عن ثوابت شعبنا الفلسطيني وأمتنا التي من أجلها ارتقى المهندس يحيى عياش والشهداء.

وقال: "نجدد العهد مع الشهيد العياش ومع كل شهداء شعبنا، بالمضي على طريق الحركة التي أنجبت يحيى وغيره من الأبطال الشهداء".

وأضاف "الشهيد يحيى ليس رمزًا حمساويًا وقساميًا فحسب، بل هو رمز من رموز الأمة وأحرار العالم الذين يخوضون معارك التحرر الوطني ضد الاحتلال وضد الاستعمار".

وأشاد بصمود عائلة الشهيد وثبات زوجته أم البراء وتحملها أعباء الطريق وإيمانها العميق وثباتها الراسخ، معتبرًا إياها محل فخر واعتزاز لشعوب الأمة ولنساء فلسطين، داعيًا الله أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يجمعه بالشيخ المؤسس أحمد ياسين في الجنة.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل

"ستخسرون الحرب".. لابيد يرد على عبد اللهيان بالفارسية ويطلق وصفا قويا على "النظام الإيراني"

يديعوت: الجهاد الإسلامي أجبرت "إسرائيل" على إطلاق سراح أبو هواش وهذا هو النجاح الأكبر للحركة...

هآرتس: بتصريحه “ستبقى يهودية”.. “القزم” منصور عباس يقف على أكتاف عمالقة سبقوه

بعد مرور سنتين من الإهانة.. "يسرائيل هيوم": هل يدرك قاآني أن أزيز “الهيلفاير” يقترب من أذنيه؟

حماس تتحدث عن صفقة التبادل والمصالحة: المقاومة لن تصمت طويلاً على حصار غزة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلاطة

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة : الأونروا ستبدأ في اعادة اعمار المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة الاسبوع القادم

حرب

جنرالٌ إسرائيليٌّ: غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة وهناك "الاختيار بين السيئ والأسوأ"

مستوطنين

تصريحات تثير عاصفة في إسرائيل.. غولان: مستوطنو “حومش” ليسوا من البشر

غانتس

مسؤول إسرائيلي : رسالة الملك المركزية لغانتس كانت.. "كل الاحترام استمروا على هذا النحو"

الصحة : 3 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية