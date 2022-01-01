كهرباء غزة تكشف سبب العجز في ساعات وصل الكهرباء

غزة/ سما /

قال محمد ثابت مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الخميس، إن قطع الكهرباء المتكرر في مناطق قطاع غزة خلال فترة توصيلها، أمر ليس متعمد وإنما ناتج عن عجز في التيار الكهربائي بسبب وجود ضغط كبير على استهلاك الكهرباء خلال ذروة فصل الشتاء.

وأكد ثابت في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن جدول الكهرباء المُطبّق يعتريه عجز لمدة ساعتين، مبيناً أن العجز يحدث، إما في بداية الحصة الكهربائية أو منتصفها وهو خارج عن إرادة الشركة، لأن كمية الكهرباء غير كافية لتطبيق جدول 8 ساعات.

وأضاف: "بعد دخول المنخفضات الجوية وزيادة برودة الجو، أصبحت شركة الكهرباء غير قادرة على تطبيق جدول 8 ساعات بشكل كامل، ونسبة العجز، وصلت إلى ساعتين في الحصة الكهربائية الواحدة".

وفي سياق آخر، أكد ثابت أنه لم تُصرح الشركة حتى اللحظة بموضوع المكافأة للمشتركين الملتزمين بسداد الفاتورة الشهرية، مبيناً أنه يتم العمل عليه حالياً ما بين الإدارة التجارية وإدارة الحاسوب وسيتم احتساب المكافأة قريباً".

وأشار ثابت إلى أنه من شروط المكافأة، هو أن يلتزم المشترك بتسديد الفاتورة الشهرية لأي نوع من الاشتراكات، ويتم احتساب التزامه بمجموعة نقاط، ومسواتها بالشيكل، بحيث تُجمع هذه النقاط، ويكون مقابلها رصيد بالشيكل وتنزيلها على حساب المواطن في الفاتورة.

وأضاف: "نظام المكافأة يجري العمل به، لاحتساب نقاط الملتزمين بسداد الفاتورة، وسيتم الإعلان عنه إعلامياً الشهر القادم".