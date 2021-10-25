الاحتلال يحرم الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان من العلاج

رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر" حرمان الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان، من تلقي العلاج اللازم لحالته الصحية الصعبة والمقلقة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الأسير معطان مصاب بسرطان القولون والغدد، وخضع قبل اعتقاله لعدة عمليات جراحية معقدة، تم خلالها استئصال جزء من القولون، وخضع لجلسات علاج كيماوي أثرت على حالته، وأدت إلى إصابته بديسكات في ظهره.

وأضافت أن وضع الأسير معطان يستدعي المتابعة الحثيثة وإجراء الفحوصات الدورية، خوفا من انتشار المرض مجددا.

وأشارت إلى أن إدارة "عوفر" تتعمد إهمال وضعه، وتماطل بعرضه على طبيب أورام مختص، كما لم تقم بتزويده بالأدوية اللازمة لحالته.

الجدير ذكره أن الأسير معطان (49 عاما) من قرية برقة شرق رام الله، أسير سابق قضى 9 سنوات داخل سجون الاحتلال، واعتقل مجددا بتاريخ 25/10/2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

وحملت هيئة الأسرى حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى المرضى داخل السجون والذين يبلغ عددهم 600 أسير، من بينهم 4 أسرى مصابون بالسرطان، و(14) أسيرا على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، مطالبة بضرورة الإفراج عنهم وإنقاذ حياتهم.