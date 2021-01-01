تشكيل العام.. ليكيب تطيح برونالدو وميسي لصالح محمد صلاح

وكالات / سما /

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن اختياراتها للتشكيلة المثالية لعام 2021، والتي شهدت تواجد المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ورغم تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يتواجد بتشكيلة العام المثالية للصحيفة الفرنسية.

وظهر البرغوث بمستوى مخيب للآمال منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، مكتفيا بتسجيل هدف وحيد بالدوري الفرنسي.

كما استبعدت الصحيفة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم إنهاء عام 2021 هدفا لفريقه السابق يوفنتوس، وهداف للدوري الإيطالي، فضلا عن تسجيله 14 هدفا مع الشياطين الحمر.

وسجل محمد صلاح ظهوره في التشكيلة على حساب الثنائي الأسطوري، حيث وضعته "ليكيب" رفقة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وكريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، في خط الهجوم.

وضمت التشكيلة 7 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، منهم اثنان من الدوري الفرنسي وواحد من الدوري الألماني ومثله من الإسباني "الليجا".

وفضلت الصحيفة السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، على نظيره الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان، الفائز مؤخرا بجائزة أفضل حارس المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وفي خط الدفاع، تواجد ثيو هيرنانديز (ميلان)، وماركينيوس (سان جيرمان)، وروبين دياز (مانشستر سيتي)، وأليكسندر أرنولد (ليفربول).

وفي الوسط، تواجد ثنائي تشيلسي، نجولو كانتي وجورجينيو، بالإضافة إلى البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وزين محمد صلاح خط الهجوم رفقة بنزيما وليفاندوفسكي، الذي توج هدافا لكل الدوريات الأوروبية الموسم الماضي برصيد 41 هدفا.