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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل مواطنتين من باحاته

الخميس 06 يناير 2022 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل مواطنتين من باحاته



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتقلت سيدتين من أمام مصلى باب الرحمة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن شرطة الاحتلال اعتقلت المرابـطـة المقدسية خديجة خويص ومواطنة أخرى لم تعرف هويتها من أمام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى ونقلتهما إلى ما يسمى مركز تحقيق القشلة في باب الأسباط بتهمة تلاوة القرآن أثناء اقتحامات المستوطنين.

يذكر أن المرابطة خويص أبعدت عن المسجد الأقصى منذ سنوات بسبب نشاطاتها ضد اقتحامات المستوطنين وتعرضت لاعتداءات على ايدي شرطة الاحتلال أكثر من مرة وللاعتقال أكثر من 28 مرة منذ عام 2014 .

#مستوطنون #الاحتلال #المسجد الأقصى

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