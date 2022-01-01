رحيل مها أبو عوف يهز الوسط الفني المصري.. ونجوم يودعونها بكلمات حزينة

القاهرة / وكالات /

هز خبر وفاة الفنانة المصرية، مها أبو عوف، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عاما، المحيط الفني في مصر، ليودعها العديد من الفنانين بكلمات حزينة.وودعت الفنانة إسعاد يونس الراحلة قائلة: "وداعا صديقتي وحبيبتي وعشرة السنين الجميلة، خبر صادم ومفجع، اللهم هون علينا ما تبقي من العمر فقد أصبحت الأيام ثقيلة في ظل رحيل الأحباب".

وعلقت الفنانة درة: "رحم الله الفنانة القديرة والإنسانة الجميلة والصديقة العزيزة مها أبو عوف .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر ابنها وعائلتها وأحبائها".

ونعى الفنان تامر حسني الراحلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لوفاة الفنانة مها ابو عوف نسألكم الدعاء والفاتحة"، ونشرت ناهد السباعي صورة لمها أبو عوف وشقيقها عزت أبو عوف وقالت: "اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها، وتقر بها عينها، اللهم احشرها مع المتقين إلى الرحمن وفدا، اللهم احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيتها سلام لك من أصحاب اليمين".

وعلقت الفنانة نشوى مصطفى: "إنا لله وإنا اليه راجعون، مع السلامة يا مها يا طيبة يا أم قلب شبه الاطفال"، ونعت الفنانة دينا الراحلة:" إنا لله و انا اليه راجعون مها ابو عوف في ذمة الله، اللهم ارحمها واغفرلها واسكنها فسيح جناتك نسألكم الدعاء".

و كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سبب وفاة أبو عوف قائلا: "كانت تعاني من مرض سرطان الرئة، وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها المستشفى، ومكثت في العناية المركزة، حيث تم تشخيص حالتها بأنه التهاب رئوي حاد، وهو من أعراض سرطان الرئة، وتدهورت حالتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة".

وتوفيت الفنانة مها أبو عوف، شقيقة الفنانة عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 65 عاما، وذلك بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجئة، ونعاها الفنان منير مكرم، وأعلن عن وفاتها وكشف تفاصيل الجنازة والعزاء قائلا:" الدوام لله مها أبو عوف، الجنازة ظهرا مسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم".

ونعت نقابة الممثلين الراحلة على صفحتها الرسمية بفيسبوك وقالت: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها ابوعوف، وانا لله وانا اليه راجعون، صلاة الجنازة غدا ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم".

ومها هي واحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة "الفور إم" في نهاية السبعينيات، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتزوجت من الموسيقار عمر خورشيد، ولم يستمر زواجهما طويلا.

قدمت العديد من المسلسلات كان آخرها الحرير المخملي، بينما قدمت سلسلة من الأعمال الدرامية الأخرى من بينها، فوق السحاب، نسر الصعيد، هربانة منها، لا تطفئ الشمس، إمبراطورية مين، الخواجة عبد القادر، الزناتي مجاهد، يوميات ونيس.