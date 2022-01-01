أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، في عناوينها خبر مصادقة الاحتلال على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس.

كما ركزت الصحف على خبر دخول الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة، وهدم منزل في سلوان، وقيام المستوطنين باقتلاع عشرات أشجار الزيتون في سلفيت.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

"ثوري فتح": موحدون أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الاحتلال والمستوطنين

الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة.. مسيرات إسنادية بالضفة وتوتر شديد في عسقلان

الأسيران كريم وماهر يونس يدخلان عاميهما الـ40 في سجون الاحتلال ومؤسسات الأسرى تكرم عائلتيهما

الحكم على الأسير منتصر شلبي بالسجن لمؤبد مرتين ودفع غرامة بقيمة 2.5 مليون شيقل

الاحتلال يقر بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس

"القدس":

"ثوري فتح": موحدون أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الاحتلال والمستوطنين

المصادقة على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس

الأسير ناصر أبو حميد يدخل في غيبوبة وتوتر داخل سجن عسقلان جراء المماطلة بعلاجه

هدم منزل في سلوان والمستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون وينفذون عدة اعتداءات واعتقال 15 مواطنا

احتجاجا على دعم إسرائيل له: فنانون ومثقفون يقاطعون "مهرجان سيدني 2022"

10 وفيات و332 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

"الأيام":

بلدية الاحتلال تصادق على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية

"فتح": ملتزمون بتصعيد المقاومة الشعبية ونجدد الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية

الأسير ناصر أبو حميد يدخل في غيبوبة ومسيرة ومطالبات باطلاق سراحه ومعالجته

أهالي قريوت يتصدون لاعتداء المستوطنين وسلطات الاحتلال تهدم منزلا في سلوان