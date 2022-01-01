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21 معتقلًا من الضفة فجر الخميس

الخميس 06 يناير 2022 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
21 معتقلًا من الضفة فجر الخميس



رام الله / سما /

 اعتقل جنود الاحتلال 21 مواطنًا من منازلهم في الضفة الغربية فجر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية باعتقال محمد سلامة من بلاطة البلد شرق نابلس، وهادي أبو العز من جنين، وأبي الأمير من مخيم الفارعة قرب طوباس.

وطالت الاعتقالات كذلك أربعة مواطنين من بلدة قصرة جنوب نابلس، وهم: نعمان عبد الحميد حسن، براء نعمان حسن، محمود عبد الرحمن أبو ريدة، عاصم فوزي حسن.

ومن بلدة دير نظام الواقعة شمال غرب رام الله، جرى اعتقال 8 مواطنين من عائلة التميمي، وهم: سامح أحمد أمين التميمي، معاذ أحمد حسين التميمي، أمين أحمد أمين التميمي، بكر عبد الخالق فرج التميمي، جهاد محمد حسين التميمي، محمود يونس محمود التميمي، حسن عبد الحليم حسن التميمي، رامي محمد يحيى التميمي.

ومن مخيم الأمعري جنوب رام الله، طالت الاعتقالات سعيد شلباية، وداود حبوب.

كما طالت الاعتقالات عودة أحمد عسكر من بلدة حزما شرق القدس، وصهيب الشقدام من بيت أمر شمال الخليل، والأسير السابق وليد المزين من مخيم العروب، ونور حاتم قفيشة من الخليل.

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