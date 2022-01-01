الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من دير نظام شمال غرب رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من قرية دير نظام، شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: سامح أحمد أمين التميمي، ومعاذ أحمد حسين التميمي، وأمين أحمد أمين التميمي، وبكر عبد الخالق فرج التميمي، وجهاد محمد حسين التميمي، ومحمد يونس محمود التميمي، وحسين عبد الحليم حسن التميمي، رامي محمد يحيى التميمي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمدت تفجير عدد من أبواب المنازل وعاثت خرابا فيها، واستولت على ما يقرب من 20 هاتفا محمولا.