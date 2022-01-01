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حماس: دماء الشهيد حشاش ستشكل قوة دفع لتصاعد الانتفاضة بالضفة

الخميس 06 يناير 2022 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: دماء الشهيد حشاش ستشكل قوة دفع لتصاعد الانتفاضة بالضفة



غزة/ سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، أن دماء الشهيد باكير حشاش الذي استشهد برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة جنوب مدينة نابلس، فجر اليوم، بأنها إلى جانب دماء شهداء ثوار الشعب الفلسطيني ستشكل قوة دفع لتصاعد الانتفاضة في الضفة الغربية.

ونعت حركة حماس في تصريح صحفي للناطق باسمها حازم قاسم، الشهيد باكير حشاش (21 عامًا) والذي استشهد بعد تصديه لقوات الاحتلال.

وقال قاسم “سيواصل الشباب الثائر مشوار الشهداء حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية من الاحتلال”.

وأضاف إن “تصاعد الفعل المقاوم في الضفة واتساع حالات التصدي لاقتحامات الاحتلال يؤكد أن شعبنا يخوض مرحلة نضالية جديدة ضد المحتل لن تتوقف طالما ظل الاحتلال جاثمًا على أرضنا الفلسطينية”.

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