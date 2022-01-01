حالة الطقس: أجواء باردة اليوم ودافنة نسبيا

رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، اليوم الخميس، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يبقى الجو المشمس هو الغالب في ساعات النهار دون تغير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية بحدود الثلاثة درجات مئوية.

لكن يبقى اتجاه الرياح شرقية ونشاطها في بعض الفترات سيعمل على زيادة الاحساس بالبرودة خاصة في ساعات المساء والليل والفجر الباكر.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتحول حركة الرياح من شرقية إلى غربية الاتجاه.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق ويسود جو بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة في الجبال.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو مشمسا إلى غائما جزئيا نهارا ويسود جو بارد نسبي.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة وكذلك الحال مع ساعات الفجر والصباح الباكر. ويصبح الجو باردا جدا ليلا وفجرا. الرياح تكون شرقية الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.