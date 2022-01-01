الشيوخي يشيد بجودة التعليم بجامعة بولتكنيك فلسطين وبجهود القائمين عليها

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اشاد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام المقاومة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الجدار العنصري والاستيطان عزمي الشيوخي بجودة التعليم

بجامعة بولتكنيك فلسطين وبجهود القائمين عليها ويشيد بتطورها وانجازاتها وبموائمتها لاعداد الخريجين وتخصصاتها مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني خلال لقاءه رئيس جامعة البولتكنيك الدكتور امجد برهم .

ورحب في بداية اللقاء اليوم رئيس جامعة بولتكنيك فلسطين الدكتور امجد برهم بمكتبه في جامعة البولتكنيك بالخليل بزيارة القيادي عزمي الشيوخي للجامعة .

وشرح الدكتور امكد برهم انجازات جامعة البولتكنيك والتطور الكبير في برامجها وسياساتها ومساقاتها ومبانيها وكلياتها واقسامها ومرافقها وموائمة اعداد الخريجين وتخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل في دولة فلسطين بتوجيهات وقرارات ومتابعات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس رابطة الجامعيين القائد الوطني الكبير الاستاذ احمد سعيد بيوض التميمي واعضاء مجلس الرابطة الاكارم وادارة الجامعة .

وشكر الشيوخي الدكتور امجد برهم على حفاوت الاستقبال وكرم الضيافة وثمن عزمي الشيوخي الجهود الكبيرة التي يبذلها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائد الوطني الكبير احمد سعيد بيوض واعضاء مجلس رابطة الجامعيين ورئيس الجامعة الدكتور امجد برهم واعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية والموظفين في جامعة بولتكنيك فلسطين .

واشار الشيوخي خلال اللقاء الى ان خريجي جامعة بولتكنك فلسطين مهما كان عددهم كبير فانه يتم استيعابهم في سوق العمل الفلسطيني مباشرة ونسبة عالية منهم يستوعبهم القطاع الخاص قبل التخرج بسبب الحاجة الملحة لهذه التخصصات في سوق العمل وبسبب الجودة العالية في التعليم بجامعة بولتكنيك فلسطين الشامخة التي اصبحت صرح علمي كبير متميز على مستوى فلسطين والوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط بكاملها .

وقال الشيوخي ان جامعة بولتكنك فلسطين لها بصماتها الواضحة للعيان في تطوير وتعزيز اقتصادنا الوطني وفي احداث التنمية المستدامة في المجالات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء وفي المجالات العمرانية والبنية التحتية والصناعات والانشاءات وفي التطور التجاري والزراعي والاجتماعي والصحي والخدماتي وبشتى مجالات الحياة وذلك في فلسطين وفي الوطن العربي عموما .