الرئيس الإسرائيلي يتلقى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا... (صورة)

القدس المحتلة / سما /

تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته، مساء اليوم الأربعاء، الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، محذرا من تفشي متحور أوميكرون.

وقال هرتسوغ في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تلقيت أنا وزوجتي ميخال اليوم الجرعة الرابعة لتطعيم كورونا في مستشفى هداسا عين كارم (بمدينة القدس)".

وأضاف: "أوميكرون يتفشى وقد يصل إلى كل بيت في إسرائيل. الحل واحد ووحيد، مُثبت علميا وناجع- تطعموا الآن! لا تتأخروا. احموا صحتكم وصحة أحبائكم ومحيطكم".

מיכל ואני התחסנו היום בחיסון רביעי נגד נגיף הקורונה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. האומיקרון מתפשט ועלול להגיע לכל בית בישראל. יש פתרון אחד, ברור, מוכח מדעית ומצליח - צאו להתחסן! וכמה שיותר מהר. תדאגו לעצמכם, ליקיריכם ולסביבה כולה. pic.twitter.com/KXmZ5Isp8r — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 5, 2022

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أعلى معدل إصابة بكورونا منذ تفشي اللقاح قبل عامين.

وقالت الوزارة في بيان: "تم التحقق من الرقم القياسي منذ بداية الوباء في إسرائيل: 11978 ألف إصابة".

والأسبوع الماضي بدأت إسرائيل في منح الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا لكبار السن (60 عاما وما فوق)، والكوادر الطبية.

وقالت الوزارة في بيان منفصل، أمس الثلاثاء، إن نحو 100 ألف إسرائيلي تلقوا أو سجلوا لتقلي الجرعة الرابعة من اللقاح.

