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مستوطنون يعتدون على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى إسرائيلي (فيديو)

الأربعاء 05 يناير 2022 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى إسرائيلي (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأربعاء، على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى يقبع داخله الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش.

وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية: "خارج مستشفى أساف هروفيه، تظاهر نشطاء اليمين (الإسرائيلي) ضد إطلاق سراح المعتقل الإداري هشام أبو هواش".

وبثت القناة مقطعا مصورا كانت قد التقطته إحدى القنوات العربية يوثق لاعتداء المستوطنين على مصور "الأناضول" فايز أبو رميلة.

وظهر أحد المستوطنين ملتحفا بعلم إسرائيل، وهو يوجه لكمات متلاحقة للمصور الذي كان يحمل الكاميرا الخاصة به، قبل أن يسقط أرضا على وقع اللكمات المباغتة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير برفقة عدد من نشطاء اليمين للاحتجاج أمام المستشفى على قرار السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الأسير الإداري أبو هواش بعد إضراب عن الطعام دام 141 يوما.

#اسرائيل #اعتداءات المستوطنين #الاسير هشام ابو هواش

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