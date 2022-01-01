الاحتلال يصادق على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس

القدس المحتلة / سما /

وافقت ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس التابعة للاحتلال، اليوم الأربعاء، على بناء 3557 وحدة استيطانية ضمن 5 مخططات جديدة.

وبحسب منظمة السلام الآن، فإن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين هار حوما وجفعات هاماتوس، ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.

واعتبرت المنظمة، بأن هذه الأخبار تضر بمدينة القدس وفرص السلام، وأن المخطط الأكثر ضررًا من حيث إمكانية الوصول لحل الدولتين، هي الخطة المعروفة باسم “خطة القناة السفلية” جنوب كيبوتس رمات راحيل إلى الجنوب من القدس.

وبينت أنه سيتم بناء 1465 وحدة استيطانية جديدة في حي جديد قرب جفعات هاماتوس وهار حوما، وذلك للربط بينهما، وبما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس، وبيت لحم، فيما سيتم بناء 2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية ويقع معظمها خارج الخط الأخضر.

وأوضحت أن اللجنة المحلية لبلدية القدس لا تملك أي سلطة للمصادقة على الخطة، والقرار سيكون للجنة اللوائية، مشيرةً إلى أنه في السابع عشر من الشهر الجاري سيتم مناقشة المخططات للإيداع في لجنة التخطيط والبناء في القدس.