محكمة إسرائيلية تستبدل الحكم الصادر على شيخ "العراقيب" وآخرين

القدس المحتلة / سما /

قرّرت محكمة الاحتلال في بئر السبع في النقب الفلسطيني المحتل تغيير حكم السجن الفعلي الصادر بحق شيخ قرية "العراقيب" مسلوبة الاعتراف بناءً على الاستئناف المقدم ضدّه.

لكنّ المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارات ضد الشيخ صياح الطوري وثلاثة من أبناء القرية تتعلق "بأعمال خدمة بدل الحبس الفعلي".

وذكر المحامي خالد زلاقة، على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنّ القرارات تضمّ "الشيخ صياح الطوري وقررت ضده خدمة ٣ شهور وغرامة مالية، وعلى عزيز صياح خدمة ٦ شهور وغرامة مالية، وسليم أبو مديغم خدمة 4 شهور ونصف وغرامة مالية، بالإضافة إلى سيف صياح خدمة ٣ شهور وغرامة مالية".