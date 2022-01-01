  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة إسرائيلية تستبدل الحكم الصادر على شيخ "العراقيب" وآخرين

الأربعاء 05 يناير 2022 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تستبدل الحكم الصادر على شيخ "العراقيب" وآخرين



القدس المحتلة / سما /

قرّرت محكمة الاحتلال في بئر السبع في النقب الفلسطيني المحتل تغيير حكم السجن الفعلي الصادر بحق شيخ قرية "العراقيب" مسلوبة الاعتراف بناءً على الاستئناف المقدم ضدّه.

لكنّ المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارات ضد الشيخ صياح الطوري وثلاثة من أبناء القرية تتعلق "بأعمال خدمة بدل الحبس الفعلي".

وذكر المحامي خالد زلاقة، على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنّ القرارات تضمّ "الشيخ صياح الطوري وقررت ضده خدمة ٣ شهور وغرامة مالية، وعلى عزيز صياح خدمة ٦ شهور وغرامة مالية، وسليم أبو مديغم خدمة 4 شهور ونصف وغرامة مالية، بالإضافة إلى سيف صياح خدمة ٣ شهور وغرامة مالية".

#قرية العراقيب

الأكثر قراءة اليوم

استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش..حماس والجهاد فرضتا عقيدة الربط بين غزة والضفة

مصادر : الوفد المصري في غزة وتل ابيب قريباً

بالفيديو: أول ظهور للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره

بالفيديو: بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى ونشطاء يتصدون له

فيديو: عائلة أبو هواش تشكر الرئيس عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها الأسير هشام

أول تعقيب من سرايا القدس على انتصار الاسير ابو هواش: أصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

منصور

هآرتس: بتصريحه “ستبقى يهودية”.. “القزم” منصور عباس يقف على أكتاف عمالقة سبقوه

الخارجية الأميركية تفند تصريحات مسؤولين فلسطينيين بأن إدارة بايدن لا تنفذ تعهداتها

والدة القناص بارئيل شموئيلي تهاجم الجيش الاسرائيلي: قاموا بإخلاء ابني كالحيوان

حماس تتحدث عن صفقة التبادل والمصالحة: المقاومة لن تصمت طويلاً على حصار غزة

كان أمامها خيارين فقط.. يديعوت: إسرائيل تجنبت المواجهة مع غزة في قضية أبو هواش

الاتصالات الفلسطينية