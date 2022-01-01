  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"المحامين العرب": سلاح الإرادة للأسرى أقوى من الاحتلال

الأربعاء 05 يناير 2022 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المحامين العرب": سلاح الإرادة للأسرى أقوى من الاحتلال



القاهرة /سما/

حيت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الأسير هشام أبو هواش بعد انتصاره في معركة "الأمعاء الخاوية" على الاعتقال الإداري للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام للإتحاد النقيب المكاوي بنعيسى في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، إن أبو هواش بات رمزًا للتحدي ولصلابة إرادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد إضرابه عن الطعام 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، مؤكدًا أن انتصار أبو هواش في معركة الأمعاء الخاوية خير دليل على أن سلاح الإرادة للأسرى الفلسطينيين أقوى من الاحتلال الغاشم وتنكيلاته.

وأكد بنعيسى أن قضية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والظروف القاسية التي يتعرضون لها في سجون الإحتلال تستوجب تحركا دوليا حقيقيا فعالا بعيدا عن الإدانات التي لم تعد كافية، خاصة أن الاعتقالات الإدارية لا ينتهجها في العالم سوى دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض.

ولفت الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إلى أن انتصار أبو هواش على كافة أساليب القمع التي مارسها الإحتلال هو انتصار لكل حر رافض لسياسة الاحتلال وجرائمه التي تتنافى مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف، مؤكدًا موقف الاتحاد الثابت والداعم بكل قوة للقضية الفلسطينية العادلة والأسرى.

#اتحاد المحامين العرب #الاعتقال الإداري

الأكثر قراءة اليوم

استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش..حماس والجهاد فرضتا عقيدة الربط بين غزة والضفة

مصادر : الوفد المصري في غزة وتل ابيب قريباً

بالفيديو: أول ظهور للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره

بالفيديو: بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى ونشطاء يتصدون له

فيديو: عائلة أبو هواش تشكر الرئيس عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها الأسير هشام

أول تعقيب من سرايا القدس على انتصار الاسير ابو هواش: أصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

منصور

هآرتس: بتصريحه “ستبقى يهودية”.. “القزم” منصور عباس يقف على أكتاف عمالقة سبقوه

الخارجية الأميركية تفند تصريحات مسؤولين فلسطينيين بأن إدارة بايدن لا تنفذ تعهداتها

والدة القناص بارئيل شموئيلي تهاجم الجيش الاسرائيلي: قاموا بإخلاء ابني كالحيوان

حماس تتحدث عن صفقة التبادل والمصالحة: المقاومة لن تصمت طويلاً على حصار غزة

كان أمامها خيارين فقط.. يديعوت: إسرائيل تجنبت المواجهة مع غزة في قضية أبو هواش

الاتصالات الفلسطينية