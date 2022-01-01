"المحامين العرب": سلاح الإرادة للأسرى أقوى من الاحتلال

القاهرة /سما/

حيت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الأسير هشام أبو هواش بعد انتصاره في معركة "الأمعاء الخاوية" على الاعتقال الإداري للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام للإتحاد النقيب المكاوي بنعيسى في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، إن أبو هواش بات رمزًا للتحدي ولصلابة إرادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد إضرابه عن الطعام 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، مؤكدًا أن انتصار أبو هواش في معركة الأمعاء الخاوية خير دليل على أن سلاح الإرادة للأسرى الفلسطينيين أقوى من الاحتلال الغاشم وتنكيلاته.

وأكد بنعيسى أن قضية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والظروف القاسية التي يتعرضون لها في سجون الإحتلال تستوجب تحركا دوليا حقيقيا فعالا بعيدا عن الإدانات التي لم تعد كافية، خاصة أن الاعتقالات الإدارية لا ينتهجها في العالم سوى دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض.

ولفت الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إلى أن انتصار أبو هواش على كافة أساليب القمع التي مارسها الإحتلال هو انتصار لكل حر رافض لسياسة الاحتلال وجرائمه التي تتنافى مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف، مؤكدًا موقف الاتحاد الثابت والداعم بكل قوة للقضية الفلسطينية العادلة والأسرى.